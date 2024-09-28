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Serhat Akın'a yapılan saldırıya karışan 4 kişiden 2'si yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 15:05 Güncelleme: 28.09.2024 15:36
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Serhat Akın’a yapılan saldırıya karışan 4 kişiden 2’si yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin olaya karışan 2 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya ayrıca motosikletle birlikte saldırıyı gerçekleştiren saldırganların halen arandığını söylerken bu şahısların kimliklerinin tespit edildiğini paylaştı. Saldırganların isminin Ozan Dalmaz ve Osman Mukan olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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