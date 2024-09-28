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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 28.09.2024 17:46
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Fenerbahçe’nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin Antalya kafilesi belli oldu. Sakatlığı bulunan Osayi Samuel kafilede yer almadı. İşte detaylar...

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