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Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 18:11
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Adanaspor’un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

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