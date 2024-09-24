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Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.09.2024 22:45
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Süper Lig’den 10 takım PFDK’ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 Süper Lig ekibi, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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