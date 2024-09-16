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Trendyol Süper Lig'de 10 haftanın programı açıklandı! İşte derbi tarihleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 16.09.2024 17:39 Güncelleme: 16.09.2024 17:58
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Trendyol Süper Lig’de 10 haftanın programı açıklandı! İşte derbi tarihleri...

Trendyol Süper Lig'de 7-17. haftaların müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Açıklanan programa göre derbi tarihleri de belli oldu. İşte Beşiktaş-Galatasaray, Trabzonspor-Fenerbahçe, Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbi tarihleri...

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