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“Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım”

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:06 Güncelleme: 15.09.2024 12:06
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Transfer yasağımız olmasa futbolu bırakırım

Altay'ın 43 yaşındaki golcüsü Murat Uluç, siyah-beyazlı kulübün eksiklerinin olduğu için futbola devam ettiğini, transfer yasağının kalkması halinde ise tekrar futbolu bırakacağını söyledi.

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