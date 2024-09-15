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Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine golle başladı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:36
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Kerem Aktürkoğlu Benfica kariyerine golle başladı

Portekiz'in Benfica takımına transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, ilk 11'de çıktığı ilk maçında bir gol atıp takımının galibiyetinde önemli bir paya sahip oldu.

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