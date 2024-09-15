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AZ Alkmaar'dan 9 gollü galibiyet

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 06:26
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AZ Alkmaar’dan 9 gollü galibiyet

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde Heerenveen'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı.

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