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23 Elazığ FK kupada yoluna devam ediyor | 23 Elazığ FK 2 - 0 12 Bingölspor (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal
Giriş: 12.09.2024 13:34 Güncelleme: 12.09.2024 15:43
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23 Elazığ FK kupada yoluna devam ediyor | 23 Elazığ FK 2 - 0 12 Bingölspor MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 23 Elazığ FK 2-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı. İşte detaylar...

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