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23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı CANLI İZLE

Yavuz Topal
Giriş: 12.09.2024 13:34 Güncelleme: 12.09.2024 13:41
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23 Elazığ FK - 12 Bingölspor maçı CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında 23 Elazığ FK ile 12 Bingölspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak. Maçı canlı olarak ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...

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