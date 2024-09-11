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Uşakspor - 1922 Konyaspor maçı A Spor canlı izle

Giriş: 11.09.2024 16:01
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Uşakspor - 1922 Konyaspor maçı A Spor canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur ilk maçında Uşakspor ile 1922 Konyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan ekip kupada adını bir üst tura yazdıracak. Uşakspor - 1922 Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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