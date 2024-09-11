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Çankırı Belediyespor Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı A Spor canlı izle

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 13:22 Güncelleme: 11.09.2024 13:53
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Çankırı Belediyespor Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı A Spor canlı izle

Çankırı Bld.Spor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor Türkiye Kupası 1. tur maçında karşı karşıya geliyor. Çankırı Bld.Spor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçı, Çankırı Atatürk Stadyumu Stadı'nda oynanıyor. Çankırı Bld.Spor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

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