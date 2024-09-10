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ZTK 1. Tur | Sinopspor - Düzcespor | A SPOR CANLI

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 15:04
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ZTK 1. Tur | Sinopspor - Düzcespor | A SPOR CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başladı. Kupa heyecanı yine Turkuvaz Medya aracılığı ile sporseverlerle buluşuyor. Kupanın ilk turunda Sinopspor ile Düzcespor karşı karşıya geliyor. Maçı A Spor'dan ve ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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