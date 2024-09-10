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San Marino U21 1-6 Türkiye U21 (MAÇ SONUCU)

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 23:35
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San Marino U21 1-6 Türkiye U21 MAÇ SONUCU

Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 1'inci Grup'ta deplasmanda karşılaştığı San Marino U21 takımını 6-1 mağlup etti.

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