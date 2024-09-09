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Türkiye - İzlanda maçının muhtemel 11'leri...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 00:50 Güncelleme: 09.09.2024 01:15
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Türkiye - İzlanda maçının muhtemel 11’leri...

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. İlk maçında Galler ile berabere kalan Ay Yıldızlılar, İzmir'de İzlanda'yı devirip ilk galibiyetini almaya çalışacak. Kritik mücadele öncesinde Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği muhtemel ilk 11 belli oldu.

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