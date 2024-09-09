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CANLI TAKİP | Türkiye - İzlanda

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 00:50 Güncelleme: 09.09.2024 21:45
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CANLI TAKİP | Türkiye - İzlanda

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında İzlanda'yı konuk ediyor. İlk maçında Galler ile berabere kalan Ay Yıldızlılar, İzmir'de İzlanda'yı devirip ilk galibiyetini almaya çalışıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

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