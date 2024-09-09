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Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar Hatayspor’da! 1 yıllık sözleşme imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 09.09.2024 20:24
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Beşiktaş’ta forma giyen Aboubakar Hatayspor’da! 1 yıllık sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Vincent Aboubakar ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Vincent Aboubakar Kamerun Milli Takım kampındadır. Milli takım maçları tamamlandıktan sonra Mersin’e gelerek takımla çalışmalarına başlayacaktır" denildi

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