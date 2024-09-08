08 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

İzlanda son idmanını Gürsel Aksel Stadı'nda yaptı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 16:45
ABONE OL
İzlanda son idmanını Gürsel Aksel Stadı’nda yaptı

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 2'nci maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek İzlanda, son idmanını gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör