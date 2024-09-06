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Milli yüzücü Umut Ünlü'den Paralimpik Oyunları'nda altın madalya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 06.09.2024 20:51 Güncelleme: 06.09.2024 21:14
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Milli yüzücü Umut Ünlü’den Paralimpik Oyunları’nda altın madalya!

Milli yüzücü Umut Ünlü, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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