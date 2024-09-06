06 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakan Akkaya Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Giriş: 06.09.2024 20:48
ABONE OL
Hakan Akkaya Paralimpik Oyunları’nda bronz madalya kazandı

Milli sporcu Hakan Akkaya, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör