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Galler - Türkiye maçının muhtemel 11'leri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:42
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Galler - Türkiye maçının muhtemel 11’leri belli oldu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde Vincenzo Montella'nın sahaya süreceği muhtemel 11 belli oldu. İşte detaylar...

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