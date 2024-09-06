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Galler Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'Leri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 13:34 Güncelleme: 06.09.2024 13:35
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Galler Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’Leri...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Galler ile Cardiff Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak olan ay-yıldızlılar, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Milli takımımızı takip etmek isteyenler arama motorlarında bu heyecanlı mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki Galler Türkiye maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

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