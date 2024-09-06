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Başarılar Bizim Çocuklar! CANLI | Galler - Türkiye maçı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:42 Güncelleme: 06.09.2024 21:46
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Başarılar Bizim Çocuklar! CANLI | Galler - Türkiye maçı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında deplasmanda Galler ile kozlarını paylaşıyor. Milli Takımın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ile yaptığı maçı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetiyor. Kritik mücadeleyi ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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