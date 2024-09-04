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Hakan Çalhanoğlu Ballon d'Or'a aday gösterildi

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 22:04 Güncelleme: 04.09.2024 22:16
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Hakan Çalhanoğlu Ballon d’Or’a aday gösterildi

İtalya'nın İnter takımında forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılı Ballon d'Or adayları arasında yer aldı.

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