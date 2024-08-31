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Paris 2024'ten bir altın daha! Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 21:46 Güncelleme: 31.08.2024 22:18
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Paris 2024’ten bir altın daha! Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı!

Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı. Girdi, Türkiye'ye para okçulukta 16 yıl sonra Paris 2024'te altın madalya getirdi. Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.

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