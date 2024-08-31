Galatasaray Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti!

İLK 11'LER

Adana Demirspor (Muhtemel): Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

SARA KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara kadroda yer almazken, Davinsoz Sanchez'in de sakatlığı devam ediyor. Öte yandan takım ile Adana'ya götürülen Leo Dubois'in sözleşmesi bugün karşılıklı olarak fesh edildi.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.