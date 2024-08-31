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Galatasaray Adana Demirspor'u 5-1 mağlup etti!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:51 Güncelleme: 31.08.2024 23:50
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Galatasaray Adana Demirspor’u 5-1 mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Adana Demirspor'un konuğu oldu. Sarı kırmızılılar, adeta rakibine gol olup yağarken sahadan 5-1'lik skorla ayrıldı. 3 penaltı ve bir kırmızı kartın olduğu mücadelede Aslan 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de 2'de 2 yapan, Şampiyonlar Ligi'nden ise elenen Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Kadir Sağlam yönetti.

Süper Lig'de 4. haftada Galatasaray, deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA MAÇ

İlk yarı ADS-0 GS-4

9. dakikada Galatasaray savunmasından atılan uzun topa Kerem Aktürkoğlu hareketlendi. Kaleci Deniz ceza sahası dışında topu karşılamak isterken üstünden geçti. Pozisyonu takip eden Kerem yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

17. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atağında ikili mücadelede topu önüne alan Ali Yavuz Kol ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etti.

18. dakikada savunmadan gönderilen uzun pasa Barış Alper hareketlendi. Topu alan Mertens vuruşunu yaptı. Semih Güler'e çarpan top sağ köşeden ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan geliştirdiği hücumda savunma arkasına koşu yapan Aymbetov, ceza sahasının sağ çaprazından uzak köşeye vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada Adana Demirspor'un kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi topu karşıladı. Hızlı hücuma çıkan konuk ekip, Kerem Aktürkoğlu'nun Barış Alper'e gönderdiği pas ile kaleciyle karşı karşıya kaldı. Barış Alper'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-3

37. dakikada ceza sahasının sol çaprazında gelişen atakta topu önünde bulan Mertens vuruşunda topu uzak köşeye gönderdi. Meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu. 0-4

İLK 11'LER

Adana Demirspor (Muhtemel): Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.

SARA KADRODA YOK

Sarı kırmızılılarda eşi doğum yapan Gabriel Sara kadroda yer almazken, Davinsoz Sanchez'in de sakatlığı devam ediyor. Öte yandan takım ile Adana'ya götürülen Leo Dubois'in sözleşmesi bugün karşılıklı olarak fesh edildi.

Bu sezon transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Adana Demirspor 3 lig maçında 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı.

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