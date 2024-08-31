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Galatasaray Adana Demirspor'un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11'ler...

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 19:51
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Galatasaray Adana Demirspor’un konuğu oluyor! İşte muhtemel 11’ler...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Adana Demirspor'un konuğu oluyor. Sarı kırmızılılar, bu akşam zorlu deplasmandan 3 puan alarak taraftarını hayal kırıklığına uğratmak istemezken ev sahibi taraftarının önünde kazanmanın peşinde. İşte Adana Demirspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

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