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Süper Lig'de hangi hakemler görev alacak? TFF 47 kişilik listeyi açıkladı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 20:36
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Süper Lig’de hangi hakemler görev alacak? TFF 47 kişilik listeyi açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de görev alacak hakemlerin ve VAR hakemlerinin isimlerini açıkladı. Listede 47 hakemin adı yer aldı.

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