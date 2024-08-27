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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 19:39 Güncelleme: 27.08.2024 19:44
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Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu transferini duyurdu

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferi konusunda Brighton ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

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