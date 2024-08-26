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Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar için başsağlığı mesajı

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2024 10:46 Güncelleme: 26.08.2024 11:02
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Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak’tan Bekir Yunus Uçar için başsağlığı mesajı

Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat haberi üzerine bir taziye mesajı yayınladı. Bakan Bak, Uçar'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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