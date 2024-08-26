Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlanıyor | Bekir Yunus Uçar kimdir?

Bakan Osman Aşkın Bak'tan Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar için taziye mesajı yayımladı. Bakan Bak, mesajında "Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Ülkemizde motosiklet sporunun gelişimine önemli katkılarda bulunan merhum Bekir Yunus Uçar'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BEKİR YUNUS UÇAR KİMDİR?

Bekir Yunus Uçar, 1 Ocak 1976 doğumlu olup, Türkiye'nin önemli kamu görevlilerinden biridir. Yozgat kökenli olan Uçar, ünlü vaiz Timurtaş Uçar'ın oğludur. Babası Timurtaş Uçar, vaazlarıyla tanınan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip bir isimdir. Bekir Yunus Uçar da babasının izinden giderek, kamu yönetiminde önemli görevlerde bulunmuş ve etkili bir kariyer yapmıştır.

Bekir Yunus Uçar, 2004 yılında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na atandı. 2009 yılında Spor Toto Teşkilatı'ndan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne geçen Uçar, burada da büyük değişikliklere imza atmıştır. 2019 yılında Milli Piyango'nun özelleştirilmesi sürecinde önemli bir rol oynadı.

Son olarak, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevine atanan Bekir Yunus Uçar, bu görevde de çeşitli projeler gerçekleştirmiştir.