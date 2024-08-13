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Trabzonspor resmen duyurdu! Arseniy Batagov'u resmen açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 22:08 Güncelleme: 13.08.2024 22:14
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Trabzonspor resmen duyurdu! Arseniy Batagov’u resmen açıkladı

Trabzonspor, 10. transferini savunmaya yaptı ve Zorya Luhansk'tan Arseniy Batagov'u kadrosuna kattığını açıkladı. Bordo Mavililer, 22 yaşındaki Ukraynalı stoperin bonservisini ve maaşını KAP'a bildirdi.

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