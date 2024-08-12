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TOKİ vaadiyle kandırdılar! insanlardan 2 milyon 500 bin TL çaldılar

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:23 Güncelleme: 12.08.2024 12:27
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TOKİ vaadiyle kandırdılar! insanlardan 2 milyon 500 bin TL çaldılar

İzmir'de depremzedeleri TOKİ ihalelerinden ev ve otomobil alımı vaadiyle dolandırdığı tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda dolandırıcıların vatandaşlardan 2 milyon 500 bin tl para ele geçirdiği tespit edildi. Dolandırıcılar yapılan işlemlerden sonra adliyeye sevk edildi.

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