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CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı

Giriş: 10.08.2024 18:22 Güncelleme: 10.08.2024 19:24
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CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşıyor. Yarı finalde İtalya'ya 3-0'lık setle maçı kaybeden Filenin Sultanları, Brezilya'yı yenerek bronz madalyayla olimpiyatlara veda etmek istiyor. Heyecan dolu maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın bronz madalya mücadelesinde bugün Brezilya'yla karşı karşıya geliyor.

Milliler, Brezilya maçını kazanması durumunda tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası elde edecek.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

19:05 SKOR EŞİTLENDİ
Brezilya, seriyi yakaladı ve skoru 20-20'ye getirdi.

18:58 VARGAS İLE FARKI AÇTIK
Filenin Sultanları, Vargas'ın sert smacında sayıyı aldı ve skoru 16-12 yaptı.

18:49 MÜTHİŞ RALLİDE SAYIYI ALDIK
Skor 5-5'ken müthiş bir ralli yaşandı. Sayıyı Filenin Sultanları aldı ve skor 6-5 oldu.

18:47 FARKI KAPATTIK, ÖNE GEÇTİK
Açılan farkı kapattık ve 5-4 öne geçtik.

18:45 İLK SAYI VARGAS
İkinci sette milli takımımız ilk sayısı Melissa Vargas'tan geldi. Vargas maçtaki sayısını 10'a yükseltti.

18:42 İKİNCİ SETTE PEŞ PEŞE SAYILAR
Mücadelenin ikinci setine Brezilya hızlı başladı ve farkı 4-0'a çıkardı.

18:26 İLK SET BREZİLYA'NIN
Karşılaşmanın ilk setini Brezilya 25-21 kazandı.

NE OLMUŞTU?

Ay-yıldızlı ekip, FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki 4. ve son maçında Brezilya'ya 3-0 yenilmişti.

Sambacılar ise olimpiyatlarda daha önce 2 altın, 2 bronz, 1 gümüş madalya elde etmişti. İki takım arasındaki son beş karşılaşmanın üçünü Brezilya, ikisini Türkiye galip olarak tamamladı.

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