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Taha Akgül Paris 2024'te yarı finale yükseldi!

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2024 14:01 Güncelleme: 09.08.2024 14:07
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Taha Akgül Paris 2024’te yarı finale yükseldi!

Son dakika haberine göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Taha Akgül, Macar rakibi Daniel Ligeti'yi 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, yarı finale çıktı.

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti ile karşılaştı.

Taha Akgül - Macar rakibi Daniel LigetiTaha Akgül - Macar rakibi Daniel Ligeti

Rakibini 8-0 yenen Taha Akgül, adını yarı finale yazdırdı.

Milli sporcu, yarı finalde akşam seansında İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşacak.

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