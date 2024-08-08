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Son dakika | Süper Lig'de 2024/25 sezonu 1. hafta hakemleri belli oldu

Yavuz Topal ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.08.2024 11:01 Güncelleme: 08.08.2024 11:17
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Son dakika | Süper Lig’de 2024/25 sezonu 1. hafta hakemleri belli oldu

Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sezonun açılış maçı olan Galatasaray - Hatayspor maçında Turgut Doman düdük çalacak.

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