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Son dakika | Mete Gazoz çeyrek finalde

Giriş: 04.08.2024 10:55 Güncelleme: 04.08.2024 11:18
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Son dakika | Mete Gazoz çeyrek finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, erkekler bireysel son 16 turunda Thomas Chirault'u beraberlik atışı sounda 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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