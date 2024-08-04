Gabriel Sara Galatasaray’da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti

Galatasaray Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."