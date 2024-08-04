Gabriel Sara Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve yıllık ücreti
Galatasaray 25 yaşındaki orta saha Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Yıldız futbolcunun maliyeti KAP'a bildirilirken Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Gabriel Davi Gomes Sara ve kulübü Norwich City Football Club PLC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 9 eşit taksitte 18.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.750.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
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