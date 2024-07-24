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İşte 1'inci Lig'de 2024-2025 sezonu fikstürü

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 24.07.2024 14:35
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İşte 1’inci Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü

Futbolda 1'inci Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi İstanbul'da gerçekleştirildi. 9 Ağustos'ta başlayacağı ve 10 Mayıs 2025'te normal sezonun tamamlanacağı açıklanan 1'inci Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

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