Trabzonspor'dan yeni transfer! Malheiro'yu kadrosuna kattı
Trabzonspor transferlerini sürdürüyor. Bordo-Mavililer Portekiz temsilcisi Boavista'da oynayan 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transfer hareketliliğinin yaşandığını Trabzonspor'da takıma yeni bir isim daha katıldı. Transferi duyuran Trabzonspor Portekiz temsilcisi Boavista'da forma giyen 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Pedro Malheiro'yu kadroya kattıklarını açıkladı.
Söz konusu transfere ilişkin Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun kulübümüze kesin transferi konusunda Boavista FC ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."
KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Pedro Malheiro'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanılmıştır" denildi.
MALHEİRO'DAN İLK AÇIKLAMA
Mavi-Bordo'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Malheiro "Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim" diyerek şöyle konuştu:
"Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum."
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