Trabzonspor’dan yeni transfer! Malheiro’yu kadrosuna kattı

Trabzonspor, Pedro Malheiro'yu kadrosuna kattı.

MALHEİRO'DAN İLK AÇIKLAMA

Mavi-Bordo'ya transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Malheiro "Bu fırsat için ve transferimde emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim" diyerek şöyle konuştu:

"Bütün oynadığım maçlarda yüzde yüzümü vermeye çalışan bir oyuncuyum. Burada da kulübün benden beklentilerinin farkındayım. Kulübümüzün bu seneki hedeflerinin bilincindeyim ve bu hedeflere ulaşma yolunda her maçta yüzde yüzümü vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Burada olmaktan ve bu fırsata sahip olmaktan dolayı çok mutluyum."