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Son dakika | TFF duyurdu! MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Giriş: 23.07.2024 13:37 Güncelleme: 23.07.2024 13:49
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Son dakika | TFF duyurdu! MHK’nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Son dakika haberi...TFF, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında MHK başkan ve üyelerinin atanmasına karar verildiği belirtildi.

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