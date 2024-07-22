22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Trendyol 1. Lig'de fikstür çekimi heyecanı! Tarih belli oldu...

Giriş: 22.07.2024 15:41 Güncelleme: 22.07.2024 15:41
ABONE OL
Trendyol 1. Lig’de fikstür çekimi heyecanı! Tarih belli oldu...

Trendyol 1. Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi için geri sayım başladı. Kura çekimi 24 Temmuz Çarşamba günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşecek. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör