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Pierre-Emile Höjbjerg tercihini yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Giriş: 21.07.2024 11:00 Güncelleme: 21.07.2024 11:00
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Pierre-Emile Höjbjerg tercihini yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Pierre-Emile Höjbjerg'i Fransız ekiplerinden Marsilya kadrosuna katıyor. Marsilya'nın transferi 13,5 milyon Euro karşılığında bitirdiği iddia edildi.

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