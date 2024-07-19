CANLI | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'da açıklamalarda bulunuyor
Bordo mavili taraftarlarda gözler, takıma yapılacak yeni takviyelere çevrildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında aktarıyor. Başkan Doğan'ın açıklamalarını ahaber.com.tr den canlı olarak takip edebilirsiniz..
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair tüm merak edilenleri A Spor ekranlarında aktarıyor...
İŞTE ERTUĞRUL DOĞAN'IN AÇIKLAMALARI:
"ONUACHU'NUN TRANSFERİ OLUMLU İLERLİYOR"
"Önümüzdeki hafta içerisinde Onuachu transferini noktalandırmak istiyoruz. Olumlu ilerliyor. B planı da hazır. Gündeme gelen biri değil. Çok önemli bir isim. Belki ikisini de alabiliriz."
UĞURCAN'IN GELECEĞİ
Dün itibarıyla idmana başladı. Bu şehrin evladı. İyi bir Trabzonsporlu. Bu formayı giymekten gurur duyanlardan. Her zaman dostumuz, kardeşimiz. Avrupa hayalinin gerçekleşmesi konusunda kolaylık sağlayacağımızın sözünü verdik. Şu ana kadar böyle bir gelişme yok. Teklif gelmedi. Dolayısıyla planlamamızda bizimle devam edecek diye düşünüyoruz. Eğer giderse de yerine hemen bir kaleci alacağız. Artık hazır bir listemiz var. Üzerinden ilerlememiz kolay oluyor.
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