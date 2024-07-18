Türk futbolunda kader günü! TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu | İşte nefes kesen seçimin sonuçları
Türk futbolunun en kritik günlerinden biri yaşanırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı bugün gerçekleştirilen seçimler sonrası belli oldu. Buna göre, İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı oldu. Hacıosmanoğlu, seçim sonuçları sonrası ilk açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Ben kazanmadım futbol kazandı. Futbolda kardeşliği yayacağız. Türk futbolunun adil yönetimi için yola çıktık. Futbolun sorunlarını beraber çözeceğiz" dedi. TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.
OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI
Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde, başkan adayları son konuşmalarını yaptı. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
Saat 17.45'i gösterdiğinde oy verme işlemi sona erdi.
TFF'NİN BAŞKANI BELLİ OLDU
Oy sayım sürecinin sona ermesi sonrasında başkan açıklandı. TFF'nin Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.
"BEN KAZANMADIM FUTBOL KAZANDI"
Hacıosmanoğlu, yaptığı ilk açıklamada, "Ben kazanmadım futbol kazandı. Futbolda kardeşliği yayacağız. Türk futbolunun adil yönetimi için yola çıktık. Futbolun sorunlarını beraber çözeceğiz" dedi.
SANDIK SONUÇLARI
1. Sandık sonucu
25 - İbrahim Hacıosmanoğlu
15 - Mehmet Büyükekşi
2. Sandık sonucu
14 - İbrahim Hacıosmanoğlu
21 - Mehmet Büyükekşi
3. Sandık sonucu
17 - İbrahim Hacıosmanoğlu
23 - Mehmet Büyükekşi
4. Sandık sonucu
18 - İbrahim Hacıosmanoğlu
19 - Mehmet Büyükekşi
5. Sandık sonucu
15 - İbrahim Hacısomanoğlu
15 - Mehmet Büyükekşi
6. Sandık sonucu
38 - İbrahim Hacısomanoğlu
21 - Mehmet Büyükekşi
Mehmet Büyükekşi, yaptığı ilk açıklamasında "Hepiniz hakkınız helal edin." ifadeleri ile TFF başkanlığına veda etti.
"İTİRAZLAR SEÇİM SONUCUNU ETKİLEYEMECEK"
TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığa seçildiğini, itirazların sonucu etkilemeyeceğini duyurdu.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "BİZ FUTBOLDA BEYAZ SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"
TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu da oy pusulasında beyaz zarfı seçtiğini belirterek, "Biz futbolda beyaz sayfa açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.
Türk futbolunda bazı sorunlar olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, "İlk başta Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak 'biz yaptık, oldu' ile değil. Amatörden başlayarak, Süper Lig'e kadar teknik ekipler oturacak ve konuşacak. Kulüplerin menfaatine olacak şekilde ortak noktada buluşup karar alınacak." dedi.
Tüm sorunların "adaletsizlikten" çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Federasyon başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil. Biz Mecnun Otyakmaz başkanla sarılıp yola çıktığımızda o Sivasspor, ben Trabzonspor formasını çıkardık. Artık bizim formamız yok. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlamak çok zor değil. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına neden aday oluyorsunuz?"
Kulüp başkanlığı yapmanın zor olduğunu, eleştiri yaptıklarında başkanların hemen Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Eğer bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız." dedi.
Başkanlık seçimini kazansa da kaybetse de genel kurulda Türk futboluna hizmet ettiğine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak uzun süredir gelen düzeni değiştirebiliriz. Ama sizin tercihiniz ne olursa biz ona saygı duyacağız. Adil ve adaletli yönetim istiyorsanız, bunu sağlayacak olan irade bizde var." ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ BAŞKANI İKİ ADAYLA EL SIKIŞTI
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat kongreye delegeleriyle birlikte geldi. İki başkan adayı ile de el sıkıştı.
ALİ KOÇ DA BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olması nedeniyle tüm başkanlar ile tek tek görüştü. Sorunlarını dinleyerek fikir alışverişi yaptı.
DURSUN ÖZBEK DE TOPLANTIDA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirilen toplantıya geldi.
Dursun Özbek hem Büyükekşi hem de Hacıosmanoğlu ile el sıkışarak poz verdi.
ADAYLAR EL SIKIŞTI
Başkan adayları İbrahim Hacıosmanoğlu ve Mehmet Büyükekşi, seçim öncesi el sıkıştı.
DİVAN BAŞKANI MEHMET BAYKAN
Mehmet Baykan, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın Divan Başkanı olarak ilan edildi; İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi itiraz etti. Salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Oylama yeniden yapıldı ve el kaldıranların tek tek sayılmasının ardından yeniden Mehmet Baykan Divan Başkanı seçildi. Baykan, sayımda 146 oy aldı. Murat Sancak'a ise 84 oy çıktı.
LİSTELER BELLİ OLDU
TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesi belli oldu.
Mehmet Büyükekşi'nin listesinde yer alan isimler;
- Mustafa Eröğüt
- Alkın Kalkavan
- Yalçın Orhan
- Müslüm Özmen
- Hamit Altıntop
- Ali Düşmez
- Volkan Can
- Ruşen Çetin
- Haluk Kalyoncu
- Ramazan Üçdan
- Şafak Müderrisgil
- Talat Papatya
- Yunus Egemenoğlu
- Veysel Bilen
Yedek Listesi
- Fuat Guguloğlu
- İbrahim Şafak Sağlam
- Cengiz Erdem
- Ömer Serdar
- Özer Kuzu
- Osman Özdemir
- Habil Yazıcı
- Abdullah Altınkum
- Süleyman Kocasert
- Rıza Kasapoğlu
- Şevket Çelik
- Taha Güvendi
- Remzi Ay
- Veysi Duyan
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesinde yer alan isimler;
Mecnun Otyakmaz
Bayram Saral
Zehra Neşe Kavak
Lale Cender
Fuat Gökdaş
Cengiz Gökay
Zafer Bahadır Saraç
Mevlüt Aktan
Bayram Akgül
Hasan Surözü
Ceyhun Kazancı
Mustafa Temel Bozbağ
Ural Aküzüm
Bilal Aslan
Yedek Listesi
- Murat Şahin
- Hüseyin Yangın
- Seymen Gençtürk
- Adem Doğru
- Gürkan Uğur
- Fazlı Çilingir
- Ediz Giray
- İbrahim Özbay
- Metin Akyüz
- Kazım Şengöçgel
- Muhammet Akçay
- Esma Esin
- Bilal Tuğrul
- Burak Akkan
İBRA EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda başkan Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.
JW Marriott Hotel'de yapılan kongrede, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu ile denetleme kurulunun 1 Haziran 2023 ile 31 Mayıs 2024 dönemini kapsayan hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunuldu.
Mehmet Büyükekşi ile kurulları oy çokluğuyla ibra edildi.
Bu arada Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen ve Tahkim Kurulunca onaylanan para ve hak mahrumiyeti cezalarının kaldırılmasına yönelik bir önerge sunuldu. Divan Kurulu Başkanı Mehmet Baykan'ın yaptığı oylamada, çoğunluk önergenin genel kurul maddesi olarak eklenmesini kabul etti. Bu önerge gündemin son maddesi olarak görüşülecek. Maddenin kabul edilmesi için üçte iki kabul oyu gerekli olacak.
MEHMET BÜYÜKEKŞİ KİMDİR?
10 Mayıs 1961 tarihinde Gaziantep'te doğdu. 1984'te Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çeşitli banka ve vakıflarda, Türk Hava Yollarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.
2019-2021 yılları arasında Gaziantep FK başkanlığı yaptı. 30 Mayıs 2022'de Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
16 Haziran 2022'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 158 oyla başkan seçildi. 22 Haziran 2023'te tek aday olarak girdiği başkanlık seçiminde 4 yıllığına yeniden seçildi. Büyükekşi, evli ve 3 çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.
İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?
İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.
27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.
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