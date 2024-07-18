Türk futbolunda kader günü! TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu | İşte nefes kesen seçimin sonuçları

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: "BİZ FUTBOLDA BEYAZ SAYFA AÇMAK İSTİYORUZ"

TFF Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu da oy pusulasında beyaz zarfı seçtiğini belirterek, "Biz futbolda beyaz sayfa açmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk futbolunda bazı sorunlar olduğunu anlatan Hacıosmanoğlu, "İlk başta Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Sorunları çözeceğiz ama federasyon olarak 'biz yaptık, oldu' ile değil. Amatörden başlayarak, Süper Lig'e kadar teknik ekipler oturacak ve konuşacak. Kulüplerin menfaatine olacak şekilde ortak noktada buluşup karar alınacak." dedi.

Tüm sorunların "adaletsizlikten" çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti: "Federasyon başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil. Biz Mecnun Otyakmaz başkanla sarılıp yola çıktığımızda o Sivasspor, ben Trabzonspor formasını çıkardık. Artık bizim formamız yok. Her takıma eşit mesafedeyiz. Bunu sağlamak çok zor değil. Eğer bunu sağlama niyetiniz yoksa Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına neden aday oluyorsunuz?"

Kulüp başkanlığı yapmanın zor olduğunu, eleştiri yaptıklarında başkanların hemen Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Eğer bu salondan başkan olarak çıkarsam ilk işim kulüp başkanlarının PFDK'ya sevkini yasaklayacağız." dedi.

Başkanlık seçimini kazansa da kaybetse de genel kurulda Türk futboluna hizmet ettiğine vurgu yapan Hacıosmanoğlu, "İçinizden gelen bir kardeşiniz olarak uzun süredir gelen düzeni değiştirebiliriz. Ama sizin tercihiniz ne olursa biz ona saygı duyacağız. Adil ve adaletli yönetim istiyorsanız, bunu sağlayacak olan irade bizde var." ifadelerini kullandı.