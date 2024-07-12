TFF'de başkan adayları belli oldu! Resmi açıklama geldi! Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada genel kurul öncesi 3 ismin adaylığının kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada başkan adaylarının Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olduğu vurgulandı. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz Perşembe günü yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek başkan seçimi için adaylık başvurularının dün itibarıyla sona erdiğini ve TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi ile Servet Yardımcı'nın başvurularının kabul edildiğini açıkladı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 11 Temmuz 2024 tarihinde sona ermiştir.
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsü'nün 38. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen yeterlilik şartları ve başvuru belgelerinin incelenerek değerlendirme yetkisi Genel Kurul Divan Kurulu'na ait olmak üzere, genel kurulda başkan adayı olmak için TFF Genel Sekreterliği'ne başvuran kişiler alfabetik sırayla aşağıda belirtilmiştir;
- İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu
- Mehmet Büyükekşi
- Servet Yardımcı
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