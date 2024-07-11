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TFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih, saat ve stat belli oldu

Giriş: 11.07.2024 19:23 Güncelleme: 11.07.2024 19:52
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TFF’den Süper Kupa açıklaması! Tarih, saat ve stat belli oldu

TFF, Süper Kupa maçının 3 Ağustos günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

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