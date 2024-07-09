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A Milli Kadın Futbol Takımı Riva'daki hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ye geçti

Giriş: 09.07.2024 18:16
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A Milli Kadın Futbol Takımı Riva’daki hazırlıklarını tamamlayarak Kocaeli’ye geçti

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1’inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre, 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

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