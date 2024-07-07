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Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde meydanda baygınlık geçirdi! Murat Gonca hastaneye kaldırıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 17:01
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Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde meydanda baygınlık geçirdi! Murat Gonca hastaneye kaldırıldı...

663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde büyük heyecan devam ederken Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşler büyük heyecana sahne oluyor. Ancak sıcak hava güreşçileri etkilerken, Sinan Yıldız ve Murat Gonca arasındaki karşılaşmada güneşten etkilenen Gonca meydanda baygınlık geçirdi. Olay sonrası Gonca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

663. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde sıcak havaya dayanamayan pehlivan, güreşirken bayıldı. Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşlerin son gününde çeşitli boylarda güreşler devam ediyor.

SICAK HAVA ETKİLİYOR

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte yağlı şekilde zorlu müsabakalar gerçekleştiren pehlivanları sıcak hava etkiliyor. Küçük orta büyük boy kategorisinde pehlivanlar Sinan Yıldız ve Murat Gonca karşılaştı.

MURAT GONCA BAYILDI

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti. Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

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