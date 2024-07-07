Tarihi Kırkpınar Güreşleri’nde meydanda baygınlık geçirdi! Murat Gonca hastaneye kaldırıldı...

MURAT GONCA BAYILDI

Müsabakada rakibine yenilen Murat Gonca, bu sırada baygınlık geçirdi. Hakem Murat Orman, sağlık ekiplerini çayıra davet etti. Bayılan pehlivana sağlık ekipleri müdahale etti.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Er meydanından sedyeyle çıkarılan pehlivan, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.