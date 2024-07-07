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MKE Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık! 1 ay önce göreve gelen Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı...

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 14:12
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MKE Ankaragücü’nde sürpriz ayrılık! 1 ay önce göreve gelen Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü tarafından yapılan açıklamada teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığı açıklandı.

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